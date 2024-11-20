Зеленский отказался от идеи о границах 1991 года

Украина не обладает достаточным количеством сил, чтобы вернуть в свой состав Крым или добиться выхода на границы 1991 года. Об этом в интервью журналисту телеканала Fox News Трею Ингсту заявил президент страны Владимир Зеленский.

Он пояснил, что все военные попытки реализации этих планов приведут к огромному количеству жертв.

«Мы не можем тратить десятки тысяч наших людей, чтобы они гибли ради того, чтобы Крым вернулся», — заявил Зеленский.

Украинский лидер не исключил, что полуостров получится вернуть дипломатическим путем.

Отвечая на вопрос, что произойдет, если США сократят военную и финансовую поддержку Украины, Зеленский заявил, что тогда его страна проиграет, но люди не прекратят борьбу.

«У нас есть собственное производство, но его недостаточно, чтобы выжить. Но если США сделает свой выбор, то мы сами решим, что нам делать дальше», — заявил президент Украины.

В минувший вторник, 19 ноября, президент Украины Владимир Зеленский объявил, что 2025 год станет решающим для окончательного разрешения конфликта, в котором определится единственный победитель. Он подчеркнул, что до этого времени украинцам нужно сделать все, чтобы никто в мире не усомнился в устойчивости государства.