Шеремет высмеял Зеленского после его слов про Крым

Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет назвал поздним прозрением заявление украинского президента Владимира Зеленского о невозможности вернуть Крым под контроль Украины военным путем. Об этом он заявил РИА «Новости» .

«В голову злополучного Зеленского прорываются реалистичные мысли о невозможности силовым путем отторгнуть Крым, который давно является неотъемлемой частью России», — сказал парламентарий.

Шеремет добавил, что Украине и ее народу пришлось дорого заплатить за «позднее прозрение украинского диктатора». По его словам, киевскому режиму пора навсегда забыть про Крым, который никогда не вернется к «чуждой Украине». Киеву не стоит надеяться ни на силовой, ни на дипломатический путь.

До этого Шеремет назвал абсурдом заявление Зеленского, призывающего принудить силой Россию к миру.

Ранее украинский лидер признал, что Украина не способна военным путем вернуть полуостров и выйти на границы 1991 года.