Вторая конференция по Украине, которая может пройти в 2024 году, проложит путь к прекращению боевых действий. Об этом заявил глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак в интервью агентству Bloomberg.

«Самое важное ожидание от второго саммита — это формирование основных предпосылок для прекращения боевых действий. Нам нужно завершить этот конфликт как можно скорее для достижения мира», — сказал он.

По словам Ермака, встречу могут организовать в одной из стран Глобального Юга, возможно, на Ближнем Востоке. Представитель киевского режима также назвал важным привлечение к участию во встрече Китая, который способен «влиять на Россию».

Ранее с заявлением о готовности страны к переговорам с Россией на условиях международного права выступил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.

Ранее Владимир Путин сообщил о готовности России провести мирные переговоры. Одним условием для мирного процесса он назвал официальный отказ киевского режима от вхождения в НАТО.