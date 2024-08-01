Офис Зеленского призвал к скорейшему завершению конфликта

Глава офиса Зеленского Ермак: конфликт на Украине нужно завершить поскорее

Фото: РИА «Новости»

Вторая конференция по Украине, которая может пройти в 2024 году, проложит путь к прекращению боевых действий. Об этом заявил глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак в интервью агентству Bloomberg.

«Самое важное ожидание от второго саммита — это формирование основных предпосылок для прекращения боевых действий. Нам нужно завершить этот конфликт как можно скорее для достижения мира», — сказал он.

По словам Ермака, встречу могут организовать в одной из стран Глобального Юга, возможно, на Ближнем Востоке. Представитель киевского режима также назвал важным привлечение к участию во встрече Китая, который способен «влиять на Россию».

Ранее с заявлением о готовности страны к переговорам с Россией на условиях международного права выступил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.

Ранее Владимир Путин сообщил о готовности России провести мирные переговоры. Одним условием для мирного процесса он назвал официальный отказ киевского режима от вхождения в НАТО.

«Никто, кроме нас!» История Воздушно-десантных войск

Россия вернула своих. Как прошла большая сделка по обмену заключенными

«Только прикоснулась». Адвоката из Бурятии заподозрили в попытке придушить следователя

Не только обувь и рюкзак. Как подготовить первоклассника к школе

Россияне пожаловались на сбой у YouTube. Что будет дальше?

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте