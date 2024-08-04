Россия больше не пойдет на односторонние уступки по Украине

Рябков: время односторонних уступок России по Украине осталось в прошлом

Фото: РИА «Новости»

Россия готова вести переговоры по Украине только на взаимовыгодных условиях. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» предупредил замминистра иностранных дел Сергей Рябков, подчеркнув, что страна больше не согласится на односторонние уступки.

«Никогда в дальнейшем, даже при наилучших раскладах в наших отношениях с НАТО, с ЕС, о чем сейчас помыслить сложно, никакие односторонние уступки с нашей стороны предоставлены Западу не будут», — сказал он.

Рябков подчеркнул, что время односторонне выгодных решений и подарков в адрес США осталось в прошлом. Он призвал договариваться только по принципу «баш на баш». Замминистра заверил, что американцы хорошо понимают разговор на таких условиях.

По последним данным, доля украинцев, готовых пойти на территориальные уступки ради завершения конфликта, увеличилась до 32%.

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