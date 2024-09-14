Зеленский счел вторжение ВСУ в Курскую область успешным
Зеленский заявил, что вторжение ВСУ в Курскую область замедлило ВС России
Президент Украины Владимир Зеленский назвал вторжение ВСУ в Курскую область успешным, поскольку оно якобы замедлило продвижение российской армии. Его слова привело агентство Reuters.
«Продвижение [российских военных] в Донбассе замедлилось, хотя там по-прежнему очень тяжело», — заявил он.
Ранее он подтвердил, что российская армия начала контрнаступление в Курской области, однако охарактеризовал ситуацию словами «все идет по плану».
При этом в начале сентября Зеленский утверждал, что атака не облегчила общее положение ВСУ.
Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу заявлял, что нападением на регион украинская армия пыталась отвлечь российских военных от наступления в Донбассе, но подчеркнул, что замысел киевского командования не удался.