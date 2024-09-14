Зеленский счел вторжение ВСУ в Курскую область успешным

Зеленский заявил, что вторжение ВСУ в Курскую область замедлило ВС России

Президент Украины Владимир Зеленский назвал вторжение ВСУ в Курскую область успешным, поскольку оно якобы замедлило продвижение российской армии. Его слова привело агентство Reuters .

«Продвижение [российских военных] в Донбассе замедлилось, хотя там по-прежнему очень тяжело», — заявил он.

Ранее он подтвердил, что российская армия начала контрнаступление в Курской области, однако охарактеризовал ситуацию словами «все идет по плану».

При этом в начале сентября Зеленский утверждал, что атака не облегчила общее положение ВСУ.

Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу заявлял, что нападением на регион украинская армия пыталась отвлечь российских военных от наступления в Донбассе, но подчеркнул, что замысел киевского командования не удался.