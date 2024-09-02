Зеленский: атака на Курскую область не облегчила положение ВСУ в Донбассе

Атака на Курскую область не облегчила положение украинских войск в Донбассе, ВСУ у Покровска и Торецка попали в сложную ситуацию. Об этом заявил Владимир Зеленский, его слова передало издание «Укринформ».

«Что касается сложностей на Покровском и Торецком направлениях, то мы считаем, что курская операция также может повлиять на это. Может быть уменьшение обострения из-за уменьшения числа российских военных. Но пока там сложно», — заявил Зеленский.

Украинский лидер отметил, что целью всегда был Донбасс, но там уже двое суток нет продвижения.

Курская операция может означать начало конца для Зеленского, заявил ирландский журналист Чей Боуз. После провала ВСУ под Курском российские войска продолжили брать под контроль населенные пункты, которые Украина укрепляла с 2014 года.