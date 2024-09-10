Шойгу: атакой на Курскую область Украина хотела отвлечь РФ от наступления

Действиями в Курской области Украина рассчитывала отвлечь Россию от наступления в Донбассе. На это указал секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу на встрече высоких представителей БРИКС по вопросам безопасности в Санкт-Петербурге.

«Но у нас сил хватает, мы продолжаем наступать», — сказал секретарь Совбеза.

Шойгу добавил, что атакой на Курскую область киевский режим также намеревался склонить Россию на переговоры на своих условиях.

Утром 6 августа украинские боевики попытались вторгнуться на территорию региона, чтобы захватить ее. Продвижение противника остановили бойцы ВС России.

В Генштабе подчеркивали, что операция в Курской области завершится разгромом ВСУ и выходом на госграницу.

По данным Минобороны на 9 сентября, потери Украины за время боевых действий в российском регионе превысили 11 тысяч человек.