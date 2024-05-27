Зеленский рассказал, где идут самые тяжелые бои

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о сложной ситуации для ВСУ на Покровском направлении. Его слова привело издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

Зеленский заявил, что на Покровском направлении идут «тяжелые бои». Политик также отметил Харьковское направление, где, по его словам, пытается пробиться российская армия.

Ранее об утрате позиций на Покровском направлении сообщили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины. Согласно сообщению, российские силы попытались вклиниться в оборону ВСУ из района населенного пункта Очеретино и имели «частичный успех восточнее Евгеньевки».

ВСУ пытаются остановить продвижение российской армии, перебрасывая резервы с одного направления на другое. Но из-за этого у них проседает оборона на разных участках линии боевого соприкосновения. Например, в середине мая Зеленский говорил о чрезвычайно сложном положении ВСУ под Волчанском.