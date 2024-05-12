Зеленский заявил о чрезвычайно сложном положении ВСУ под Волчанском | 360°

12 мая 2024, 23:37
Зеленский заявил о чрезвычайно сложном положении ВСУ под Волчанском
Зеленский: положение ВСУ под Волчанском в Харьковской области очень сложное
Президент Украины Владимир Зеленский признал, что положение украинской армии в Харьковской области, особенно под Волчанском, остается чрезвычайно сложным. Такая же тяжелая обстановка для ВСУ сложилась еще на пяти направлениях, заявил он в видеообращении в своем Telegram-канале.
По его словам, особое внимание уделяется Харьковской области.
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«Продолжаются оборонительные бои, жестокие бои на значительной части нашей пограничной полосы. В частности, на окраинах города Волчанска ситуация чрезвычайно сложная», — заявил он.
Он добавил, что крайне сложной ситуация остается также на Покровском, Лиманском, Времевском, Краматорском и Купянском направлениях.
Помимо этого, ранее замначальника ГУР Минобороны Украины Вадим Скибицкий назвал положение Украины таким же тяжелым, как в начале СВО, подчеркнув, что оно может еще больше ухудшиться.
Ранее украинский лидер заявил о превращении населенных пунктов в Харьковской области, ранее входивших в так называемую «серую зону», в зону ведения боевых действий.
Владимир Зеленский
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Харьков
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