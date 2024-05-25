ВСУ утратили позиции на Покровском направлении

Вооруженные силы Украины потеряли позиции на Покровском направлении в зоне специальной военной операции. Об этом заявил Генеральный штаб ВСУ в своем Telegram-канале.

Российские военные в течение суток пытались вклиниться в оборону ВСУ из района населенного пункта Очеретино.

«[Российские военные] имеют частичный успех восточнее Евгеньевки. Всего произошло 15 боевых столкновений», — уточнили в сообщении.

В Генштабе также добавили, что украинские бойцы делают все, чтобы вернуть утраченное положение. Кроме того, командование ВСУ отметило, что «горячей» остается ситуация на Купянском, Краматорском и Харьковском направлениях. ВС РФ превосходят украинские войска в живой силе, технике и поддержке с воздуха.

Ранее украинский генштаб назвал Покровское направление самым напряженным по всей линии фронта, отметив, что на отдельных участках сложилась ситуация, требующая перегруппировки подразделений ВСУ.