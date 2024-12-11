Зеленский раскрыл, почему Украина не может признать потерю территорий
Зеленский: признание потерянных территорий российскими вызовет раскол Украины
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что не может признать потерю территорий, которые были освобождены Россией и, согласно российской конституции, стали ее частью. Однако он добавил, что некоторые вопросы в этой связи придется решать на дипломатическом уровне, сообщил телеканал CBS News.
«Мы не можем юридически признать их как российские территории, согласно конституции и законодательству. Внутри страны это приведет к расколу Украины и украинского общества», — заявил он.
Зеленский считает, что не следует затрагивать темы, которые могут расколоть общество. По его словам, так как оружия и артиллерии у армии меньше, чем просили, некоторые вопросы придется решать дипломатическим путем. Однако на законодательном уровне потерянные территории намерены признавать российскими.
Ранее Зеленский сообщил, что готов обсуждать с НАТО вопросы гарантий безопасности только для части территории Украины. В свою очередь, избранный президент США Дональд Трамп призвал к немедленному прекращению конфликта на территории Украины. Политик высмеял финансирование Украины нынешним президентом США Джо Байденом.