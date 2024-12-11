Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что не может признать потерю территорий, которые были освобождены Россией и, согласно российской конституции, стали ее частью. Однако он добавил, что некоторые вопросы в этой связи придется решать на дипломатическом уровне, сообщил телеканал CBS News .

«Мы не можем юридически признать их как российские территории, согласно конституции и законодательству. Внутри страны это приведет к расколу Украины и украинского общества», — заявил он.

Зеленский считает, что не следует затрагивать темы, которые могут расколоть общество. По его словам, так как оружия и артиллерии у армии меньше, чем просили, некоторые вопросы придется решать дипломатическим путем. Однако на законодательном уровне потерянные территории намерены признавать российскими.

Ранее Зеленский сообщил, что готов обсуждать с НАТО вопросы гарантий безопасности только для части территории Украины. В свою очередь, избранный президент США Дональд Трамп призвал к немедленному прекращению конфликта на территории Украины. Политик высмеял финансирование Украины нынешним президентом США Джо Байденом.