Трамп мемом высмеял финансирование Украины Байденом

Избранный президент США Дональд Трамп разместил в своей социальной сети Truth Social мем, высмеивающий так называемую байденомику. Таким образом политик объяснил схему финансирования Украины со стороны администрации Джо Байдена.

На снимке изображен сам Байден рядом со стендом, где указаны пять шагов «байденомики». Согласно схеме, американцы платят налоги, Байден отправляет их Украине, которая возвращает те же средства Хантеру Байдену, сыну президента, а тот передает их отцу. Затем американский лидер подписывает помилование Хантера.

Сын Джо Байдена Хантер в 2014 году вошел в совет одной из крупнейших частных газовых компаний Украины. На тот момент его отец занимал пост вице-президента США. Уже в 2019 году Трамп настоятельно просил Зеленского провести расследование против семьи Байденов.

Джо Байден помиловал своего сына 7 декабря. Помилование распространяется на все преступления, в том числе и те, по которым Хантера Байдена признали виновным.