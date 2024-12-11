Трамп потребовал немедленного прекращения огня на Украине

На встрече с украинским президентом Владимиром Зеленским и его коллегой из Франции Эммануэлем Макроном избранный лидер США Дональд Трамп потребовал немедленного прекращения конфликта на Украине. Об этом сообщило агентство Reuters .

«Три лидера говорили в течение 35 минут без советников, не обсуждали конкретные детали или видение мира, но Трамп повторил, что он хочет немедленного прекращения огня и переговоров», — рассказали агентству источники.

На встрече затронули ряд важных вопросов, в частности необходимость обеспечения гарантий для достижения мира, поскольку одного лишь прекращения огня недостаточно. По словам собеседников Reuters, Трамп тщательно обдумывает все детали.

Ранее Трамп высмеял финансирование Украины нынешним президентом США Джо Байденом. Он опубликовал изображение Байдена рядом со стендом, на котором схематически представлены пять шагов так называемой «байденомики». Согласно этой схеме, американцы платят налоги, а Байден направляет их в поддержку Украины. В итоге деньги потом возвращаются президенту.

Накануне Министерство финансов США перечислило 20 миллиардов долларов в рамках 50-миллиардного кредита, предоставленного G7 Украине. Кредит обеспечили замороженными суверенными активами России. Эти средства были направлены в посреднический фонд Всемирного банка.