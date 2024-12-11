Зеленский заявил о готовности торговаться за гарантии НАТО не для всей Украины

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов вести переговоры с НАТО о гарантиях безопасности лишь для части территории Украины. Об этом он сообщил в интервью американскому телеканалу CBN .

До этого Зеленский уже обращал внимание, что приглашение в альянс Украина может получить только в границах 1991 года.

«Однако действия альянса <...> могут быть предметом переговоров, они должны охватывать территорию, которую Украина контролирует и будет контролировать», — отметил украинский лидер.

Также он заявил, что не хочет вовлекать в конфликт военных НАТО.

Ранее на гарантиях безопасности Зеленский настаивал и на переговорах с будущим президентом США Дональдом Трампом и главой Франции Эммануэлем Макроном в Париже. В свою очередь, победивший на выборах кандидат от республиканцев заявил о необходимости как можно скорее прекратить боевые действия и начать переговоры. На тех же переговорах Зеленский призывал ввести на Украину контингент НАТО.