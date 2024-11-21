Зеленский призвал не нагнетать обстановку предупреждениями об «особой опасности»

На Украине распространились предупреждения об особой опасности, однако повода для паники нет, заявил президент Владимир Зеленский. Он опубликовал в своем Telegram-канале вечернее обращение и призвал жителей сохранять спокойствие.

«Сегодня было много нервов и вопросов о какой-то особой опасности. <…> Нагнетание, которое было сегодня, какие-то пересылаемые панические сообщения — все это только России же и помогает», — сказал он.

Зеленский призвал украинцев прислушиваться к сигналам воздушной тревоги и беречь себя. Он заверил, что военные в свою очередь займутся укреплением системы ПВО.

В Киеве и Броварах 20 ноября прогремели взрывы, а посольство США на Украине закрылось из-за угрозы авиаудара. На этом фоне больше половины украинцев, по информации компании Gallup, согласились на переговоры с Россией ради прекращения конфликта.