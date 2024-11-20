В Киеве и Броварах прогремели взрывы

Взрывы прогремели в Киеве и Броварах Киевской области на фоне воздушной тревоги. Об этом сообщил украинский новостной сайт ТСН.
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Пробки в Подмосковье составили 6 баллов утром 20 ноября
Почти 10 тысяч уличных светильников установили в Подмосковье с начала года
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