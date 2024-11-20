В Киеве и Броварах прогремели взрывы

ТСН сообщил о взрывах в Киеве и Броварах на фоне воздушной тревоги

Взрывы прогремели в Киеве и Броварах Киевской области на фоне воздушной тревоги. Об этом сообщил украинский новостной сайт ТСН.

Помимо этого, взрывы фиксировали в Черниговской области и Днепропетровске.

В ночь на вторник в Киевской области тоже гремели взрывы. О последствиях местные СМИ не сообщали.

Также координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявлял о поражении Запорожского трансформаторного завода, находящегося на подконтрольной Украине территории, и других промышленных предприятий.