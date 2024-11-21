Опрос Gallup: 52% украинцев заявили о желании скорейшего заключения мира с РФ

Большинство украинце (52%) выступили за скорейшее окончание конфликта и начало мирных переговоров с Россией. Об этом сообщила социологическая компания Gallup , проведя опрос среди населения Украины.

«52% украинцев хотели бы, чтобы их страна как можно скорее договорилась о прекращении конфликта. <…> 38% считают, что их страна должна продолжать сражаться», — уточнили на сайте компании.

Если сравнить эти данные с показателями 2022 и 2023 годов, тогда такой же ответ дали 22% и 27% опрошенных украинцев соответственно.

При этом число граждан, выступающих за продолжение боевых действий, продолжает снижаться. В начале специальной военной операции 73% опрошенных хотели, чтобы страна «сражалась до победы». В прошлом году этот показатель упал до 63%, а сейчас — до 38%.

В компании отметили, что украинцы устали от конфликта, а будущее страны остается неопределенным. Кроме того, западные союзники не одобрили «победный план» президента Владимира Зеленского, включающий вступление Украины в НАТО.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил о готовности президента РФ Владимира Путина к переговорам по ситуации на Украине, но без рассмотрения варианта заморозки конфликта.