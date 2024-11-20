Посольство США в Киеве закрыли после сообщения о воздушной атаке

Посольство США на Украине временно прекратило работу на фоне сообщений о якобы мощной воздушной атаке 20 ноября. Об этом в социальной сети X сообщил Государственный департамент США.

«Наше посольство в Киеве получило конкретные данные о вероятной масштабной атаке с воздуха 20 ноября. Дипломатическое представительство прекращает работу и рекомендует гражданам США в случае объявления воздушной тревоги немедленно укрыться», — заявили в Госдепе.

В ночь на среду СМИ на Украине сообщали о взрывах в Киеве, Полтаве, Житомире, Броварах и Харьковской области.

Ранее стало известно, что российские военные нанесли удар по стратегически важному оборонному предприятию «Шосткинский завод „Импульс“» в Сумской области.

Детонация на месте взрыва продолжалась около двух часов, в Минобороны России эту информацию пока не комментировали.