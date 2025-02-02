Зеленский пригрозил США за переговоры с Россией без Украины

России и США нельзя вести мирные переговоры без участия Украины. Президент Владимир Зеленский в интервью The Associated Press предупредил об опасности такого подхода.

Он прокомментировал заявление американского президента Дональда Трампа о тесных контактах с Россией. Зеленский сообщил, что Украина тоже взаимодействует с администрацией нового лидера США, но пока только на общем уровне.

«У них могут быть свои отношения, но говорить об Украине без нас — это опасно для всех», — заявил президент.

По мнению Зеленского, Россия не согласится на уступки в переговорах, имея преимущество на поле боя. Трамп сможет принудить ее лишь угрозой ужесточить санкции против энергетической и банковской систем.

Новый хозяин Белого дома назначил спецпосланника по урегулированию украинского кризиса. Им стал Кит Келлог. Он заявил, что рассчитывает на прогресс в этом вопросе в течение ближайших 100 дней.