Трамп сообщил, что намерен поговорить с Путиным о завершении конфликта

Президент США Дональд Трамп рассчитывает встретиться с российским лидером Владимиром Путиным и провести результативные переговоры об Украине. Об этом сообщило агентство Reuters .

Он в очередной раз заявил о намерении побеседовать с Путиным, но не уточнил, когда состоится встреча. Трамп рассказал о серьезных дискуссиях США с Россией и выразил надежду на достижение значительных результатов по итогам возможных переговоров.

Кроме президента России республиканец запланировал встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху 4 февраля и главой правительства Японии Сигэру Исибой 7 февраля. Его специальный представитель Ричард Гренелл в ближайшее время посетит Венесуэлу ради переговоров с Николасом Мадуро.

Темой встречи Трампа и Путина могло бы стать комплексное соглашение о безопасности в Европе, заявил бывший советник Пентагона, полковник Дуглас Макгрегор. Он призвал провести переговоры как можно скорее, чтобы предотвратить эскалацию.