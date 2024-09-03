США скоро объявят о новом пакете помощи Украине

Власти США собираются в ближайшие недели объявить о новом пакете военной помощи Украине. Об этом сообщил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.

«Всего 10 дней назад мы объявили об очередном предоставлении военной помощи. <…> В ближайшие недели будет еще больше», — процитировало его РИА «Новости».

Ранее министр экономики Украины Юлия Свириденко заявила, что страна передала Америке список техники, которая нужна для восстановления энергетической системы. По ее словам, тема энергетики была ключевой в ходе поездки украинских представителей в США. Более половина энергообъектов Украины получили повреждения.

До этого издание Politico сообщило, что в коде базы данных избирателей в штате Нью-Гэмпшир нашли украинский гимн. По данным СМИ, часть программного обеспечения писали программисты не из Америки.