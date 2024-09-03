США скоро объявят о новом пакете помощи Украине

Белый дом: США в ближайшие недели объявят о новом пакете помощи Украине

Фото: Pixabay

Власти США собираются в ближайшие недели объявить о новом пакете военной помощи Украине. Об этом сообщил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.

«Всего 10 дней назад мы объявили об очередном предоставлении военной помощи. <…> В ближайшие недели будет еще больше», — процитировало его РИА «Новости».

Ранее министр экономики Украины Юлия Свириденко заявила, что страна передала Америке список техники, которая нужна для восстановления энергетической системы. По ее словам, тема энергетики была ключевой в ходе поездки украинских представителей в США. Более половина энергообъектов Украины получили повреждения.

До этого издание Politico сообщило, что в коде базы данных избирателей в штате Нью-Гэмпшир нашли украинский гимн. По данным СМИ, часть программного обеспечения писали программисты не из Америки.

Политические кошки-мышки. Украина получит ракеты JASSM, что будет дальше?

Us Air Force / ZUMAPRESS.com

Атака дронов. Что делать и как спрятаться при нападении БПЛА

За несколько дней в России пропали три школьницы. Двух из них нашли мертвыми

Лидер России по новым школам. Почему Подмосковье — в топах по образованию

«Гром» с небес. Что известно о российском гибриде ракеты и авиабомбы

Jamal Awad

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте