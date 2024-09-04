В Кремле спрогнозировали новые удары ВСУ по России оружием США

Москва учитывает, что украинские боевики и дальше будут использовать дальнобойное оружие Соединенных Штатов для ударов по России. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на Восточном экономическом форуме, сообщило РИА «Новости» .

«И сейчас по территории России наносятся удары постоянно вооружениями американского производства. Очевидно, что украинцы будут это делать. Это все учитывается нашей стороной», — сказал Песков.

Российская сторона неоднократно указывала на то, что накачивание Украины оружием мешает урегулированию и напрямую вовлекает НАТО в конфликт.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявляла, что позиция США по поводу ударов ВСУ американским оружием по России не изменилась. Она уточнила, что правительство не планирует пересматривать этот вопрос.