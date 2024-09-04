В Кремле спрогнозировали новые удары ВСУ по России оружием США
Песков: Кремль будут учитывать удары по России дальнобойным американским оружием
Москва учитывает, что украинские боевики и дальше будут использовать дальнобойное оружие Соединенных Штатов для ударов по России. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на Восточном экономическом форуме, сообщило РИА «Новости».
«И сейчас по территории России наносятся удары постоянно вооружениями американского производства. Очевидно, что украинцы будут это делать. Это все учитывается нашей стороной», — сказал Песков.
Российская сторона неоднократно указывала на то, что накачивание Украины оружием мешает урегулированию и напрямую вовлекает НАТО в конфликт.
Ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявляла, что позиция США по поводу ударов ВСУ американским оружием по России не изменилась. Она уточнила, что правительство не планирует пересматривать этот вопрос.