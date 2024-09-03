Союзникам Украины на Западе становится все сложнее выполнять данные обещания, сообщило агентство Bloomberg . По информации собеседников издания, бедственное положение украинских военнослужащих усугубляют темпы производства вооружений в России.

Западные страны «изо всех сил» пытаются выполнить обещания по укреплению украинской системы ПВО. Собеседник агентства напомнил, что в этом команду Зеленского убеждали в этом году, однако несколько членов НАТО до сих пор не выполнили обязательства, подтвержденные на саммите альянса в Вашингтоне.

«Экономика России смогла производить ракеты и боеприпасы в темпе, который часто опережает способность украинских союзников поставлять оружие», — объяснили ситуацию авторы статьи.

В начале августа ВСУ атаковали Курскую область. Как признался Владимир Зеленский, эта вылазка не принесла ожидаемых результатов — украинские военные по-прежнему терпят неудачи в Донбассе.