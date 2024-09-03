Запад бросил ВСУ. Перед Украиной не смогли выполнить обязательства
Bloomberg: союзникам Украины сложно выполнять данные обещания
Союзникам Украины на Западе становится все сложнее выполнять данные обещания, сообщило агентство Bloomberg. По информации собеседников издания, бедственное положение украинских военнослужащих усугубляют темпы производства вооружений в России.
Западные страны «изо всех сил» пытаются выполнить обещания по укреплению украинской системы ПВО. Собеседник агентства напомнил, что в этом команду Зеленского убеждали в этом году, однако несколько членов НАТО до сих пор не выполнили обязательства, подтвержденные на саммите альянса в Вашингтоне.
«Экономика России смогла производить ракеты и боеприпасы в темпе, который часто опережает способность украинских союзников поставлять оружие», — объяснили ситуацию авторы статьи.
В начале августа ВСУ атаковали Курскую область. Как признался Владимир Зеленский, эта вылазка не принесла ожидаемых результатов — украинские военные по-прежнему терпят неудачи в Донбассе.