Зеленский пожаловался Западу на солдат из КНДР

Россия укрепила отношения с КНДР, и в скором времени Украине придется сражаться с солдатами из Северной Кореи. Президент Владимир Зеленский опубликовал в своем Telegram-канале видеообращение к западным союзникам с призывом принять жесткие меры.

По его словам, Россия полна решимости продолжить спецоперацию. Зеленский сказал, что для этого она нарастила оборонное производство, обошла санкции и сблизилась с КНДР.

«Вот почему они все больше вовлекают Северную Корею в качестве союзника, и в любой день их солдаты могут появиться на поле боя, сражаясь против Украины. Украина будет вынуждена фактически воевать против Северной Кореи в Европе», — предупредил он.

Украинский президент призвал зарубежных партнеров принять более решительные меры. Он сказал, что промедление мотивирует Россию.

Ранее Зеленский сообщил о подготовке 12 тысяч северокорейских военных к отправке в зону СВО для участия в конфликте на стороне России. Миссия КНДР в ООН опровергла эту информацию.