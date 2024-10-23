Зеленский обвинил КНДР в отправке на Украину 12 тысяч военных

Зеленский: КНДР готовит к отправке на Украину бригады из 12 тысяч человек

У Киева есть информация о якобы подготовке двух бригад по шесть тысяч военных из КНДР, которые будут участвовать в конфликте на стороне России. Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в своем Telegram-канале.

«У нас есть информация о подготовке двух подразделений из военных из Северной Кореи — может быть даже две бригады по шесть тысяч человек», — сказал он.

Зеленский назвал такое развитие событий вызовом для Украины, однако он знает, как на него ответить. При этом никаких доказательств своих данных он не предоставил.

Украинский лидер уже не первый раз выдвигает предположение о том, что военные КНДР находятся в зоне спецоперации. По его словам, Северная Корея планирует направить в Россию своих военнослужащих.

Зеленский обвинил власти КНДР во вступлении в конфликт с Украиной. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал слухи о северокорейских войсках информационной уткой.