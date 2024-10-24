Путин оценил спутниковые снимки с войсками КНДР на территории России

Президент Владимир Путин, отвечая на вопрос о присутствии военных из КНДР в России, назвал якобы подтверждающие это спутниковые снимки серьезной вещью. Тему он затронул на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС в Казани.

«Снимки — они вещь серьезная, если есть снимки, значит, они чего-то отражают», — сказал глава государства.

Путин также подчеркнул, что у российской стороны нет сомнений в серьезном отношении Северной Кореи к реализации договора в части совместной обороны.

«Мы нисколько никогда не сомневались, что северокорейское руководство относится к нашим договоренностям серьезно», — сказал президент.

Договор о стратегическом партнерстве с КНДР, заметил он, в Госдуме ратифицировали 24 октября. Стороны заключили его во время визита Путина в Пхеньян 18-19 июня.