Спецоперация 18 мая 2024, 09:50 Зеленский попросил Китай поучаствовать в конференции в Швейцарии Зеленский позвал Китай на мирную конференцию в Швейцарии в июне Официальный сайт президента Украины

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Президент Украины Владимир Зеленский попросил Китай и страны Глобального Юга поучаствовать в «мирной конференции» в Швейцарии в июне. О «влиянии на Россию» КНР и «других мировых игроков» он рассказал в интервью агентству AFP.

«Я бы хотел, чтобы Китай участвовал в саммите мира», — заявил Зеленский.

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Ранее Швейцария согласилась стать площадкой для международного саммита по Украине. Однако официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал предстоящую конференцию «пустой схоластикой».

Любопытно, что на Украине заявили о планах принять «формулу мира» в Швейцарии. При этом руководство страны отказывается от переговоров с Россией. Президент Владимир Путин отметил, что украинские формулы основаны на хотелках, а не на реальной ситуации.