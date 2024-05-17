Спецоперация 17 мая 2024, 13:50 «Основанные на хотелках, а не на реальной ситуации»: Путин — про украинские формулы мира Путин заявил, что формулы мира на Украине основаны на «хотелках» РИА «Новости»

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«Формулы мира», предлагаемые Украиной и Западом, основаны исключительно на «хотелках». Такое заявление сделал президент России Владимир Путин по итогам своего визита в Китай.

Глава российского государства заявил, что страна не будет обсуждать «с центра поля» то, чего не знает. Сейчас Россия анализирует все, что касается украинского вопроса, видит анонсы встречи в Швейцарии.

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«Теперь какие-то формулы, основанные на чем? На хотелках, а не на реальной ситуации? Это невозможно обсуждать», — сказал Путин.

Президент напомнил, что Россия никогда не отказывалась от переговоров, в отличие от украинской стороны.

«Это они вышли из переговорного процесса, они заявили о том, что собираются нанести нам стратегическое поражение, и они сказали о том, что будут воевать <…> до последнего украинца», — подчеркнул Путин.

Россия будет создавать на границе с Украиной санитарную зону, так как ВСУ обстреливают жилые кварталы. При это президент опроверг сообщения о том, что ВС России хотят занять Харьков. Он пояснил — войска продвигаются в Харьковской области в ответ на атаки ВСУ на российские регионы.