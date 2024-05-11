На Украине заявили о планах принять «формулу мира» в Швейцарии | 360°

Спецоперация 11 мая 2024, 22:59 На Украине заявили о планах принять «формулу мира» в Швейцарии Подоляк: Киев планирует принять «формулу мира» Зеленского на саммите в Швейцарии РИА «Новости»

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Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Киев планирует окончательно принять «формулу мира» президента Владимира Зеленского на международном саммите в Швейцарии. В планах получение поддержки максимального числа государств, сообщил он в интервью газете Standard.

Подоляк назвал невозможными прямые переговоры с Россией. По его словам, Украина преследует три цели на швейцарском саммите. Первая — это окончательное принятие формулы мира Зеленского, причем он назвал ее реализацию единственным путей к справедливому миру.

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«Во-вторых, добиться поддержки этой формулы от максимального числа государств. И, в-третьих, по итогам встречи мы должны определить, как нам вернуться к соблюдению международного права», — заявил он.

Ранее политолог Сергей Станкевич оценил швейцарский «саммит мира» по Украине как бесперспективный, отметив, что Киев не сможет добиться фиксации итогов форума в виде меморандума, содержащего ультимативные условия Зеленского в плане мирного урегулирования конфликта.