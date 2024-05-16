Песков назвал конференцию по Украине в Швейцарии «пустой схоластикой» | 360°

Мир 16 мая 2024, 08:54 Песков назвал конференцию по Украине в Швейцарии «пустой схоластикой» Кремль: саммит Швейцарии по Украине не принесет осязаемого результата Nazar Furyk/ZUMAPRESS.com / Global Look Press

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Касающиеся России вопросы безопасности не получится обсуждать без российской стороны, поэтому у саммита по Украине в Швейцарии нет перспектив. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщило РИА «Новости».

По его мнению, конференция станет лишь «пустой схоластикой» и не принесет никаких результатов.

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«Без России обсуждать вопросы безопасности, которые касаются нас, — абсолютно бесперспективно», — указал Песков.

Он добавил, что руководство страны не считает мирную конференцию серьезной попыткой урегулирования украинского конфликта.

Ранее швейцарский МИД назвал немыслимым мирный процесс на Украине без участия России. Пресс-секретарь дипломатического ведомства Пьер-Ален Эльчингер подтвердила, что в урегулирование украинской ситуации следует вовлечь российскую сторону.