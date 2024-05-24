При условии возобновления переговоров с Украиной России нужно четко понимать, с кем можно и нужно иметь дело при подписании юридических документов. С таким заявлением по итогам российско-белорусских переговоров 24 мая выступил президент РФ Владимир Путин, сообщило РИА «Новости» .

Глава государства подчеркнул, что Россия от переговоров с Украиной никогда не отказывалась, а также напомнил, что стамбульские договоренности 2022 года устраивали обе стороны, хотя там были моменты, которые, по его мнению, надо было бы доработать.

«Мы видим, что опять возобновились разговоры, что надо вернуться к переговорам по Украине. Пусть возвращаются, но <…> исходя из тех договоренностей принципиального характера, достигнутых на переговорах в Белоруссии и Турции, и исходя из сегодняшних реалий, сложившихся на земле», — добавил президент.

В контексте темы переговорного процесса с Украиной Путин также заметил, что вопрос о том, с кем их вести России совсем не праздный. При этом он выразил уверенность, что мирные переговоры должны быть возобновлены и основываться на здравом смысле.