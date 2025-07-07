Президент Украины Владимир Зеленский пообещал нанести новые удары вглубь российской территории. Он об этом он сообщил на своей странице в соцсети Х.

Глава киевского режима заявил, что создание средств для «защиты жизни» является приоритетным для Киева. В связи с этим Украина расширит производство вооружений дальнего действия совместно с западными партнерами. Это якобы позволит «снизить аппетиты» России.

Зеленский приложил к публикации видеозапись с ударами по различным российским объектам, а также поблагодарил страны, поддерживающие украинский ВПК.

Ранее глава киевского режима рассказал, что украинские власти заключили соглашение по дронам-перехватчикам с американской компанией Swift Beat и Данией, с которой совместно будут производить вооружение для ВСУ за рубежом.

До этого депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая пожаловалась на истощение средств ПВО на Украине.