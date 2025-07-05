Депутат Рады Безуглая: средства ПВО почти исчерпали свой ресурс в Киеве

Ресурс зенитных комплексов и других средств противовоздушной обороны практически исчерпали на Украине. О критической ситуации с ПВО депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая рассказала в Telegram-канале.

«Ресурс зенитных установок типа „Гепард“ и других в Киеве практически исчерпан. Экипажи преимущественно сами производят ремонты», — отметила она.

По словам депутата, в рамках действующей системы отсутствует простой цикл сопровождения, который до сих пор не разработали Минобороны Украины и Генштаб ВСУ.

Безуглая раскритиковала президента Украины Владимира Зеленского и его окружение, которые «не назначают командующего Воздушных сил уже 308 дней». Кроме того, из-за решения США у ВСУ заканчиваются необходимые ресурсы.

Ранее стало известно, что власти США во главе с Дональдом Трампом прекратили только часть военных траншей Киеву. Некоторые типы вооружений продолжают поступать на Украину.