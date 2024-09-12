Потери ВСУ в Курской области превысили 12 тысяч человек
Минобороны: ВСУ на Курском направлении потеряли более 12 тыс. солдат
Вооруженные силы Украины за время боевых действий в Курской области потеряли более 12 тысяч солдат. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.
«Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 12 500 военнослужащих, 101 танк», — уточнили в ведомстве.
За сутки бойцы ВСУ лишились на этом участке более 300 военнослужащих и 24 единиц боевой техники, в том числе пяти танков, двух артиллерийских орудий, девяти автомобилей и двух станций радиоэлектронной борьбы.
Также в Минобороны сообщили, что ВС России отразили две атаки ВСУ на Курском направлении, в ходе которых противник потерял около 20 человек. Один солдат ВСУ сдался в плен, добавили в министерстве.
Ранее командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов рассказал, что российские военные освободили в Курской области около 10 населенных пунктов. В Минобороны эти данные подтвердили.