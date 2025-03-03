Зеленский заявил, что Украина не согласится на территориальные уступки ради мира

Даже в обмен на перемирие Украина не согласится признать Донбасс и Новороссию российскими регионами. Президент Владимир Зеленский сказал об этом на встрече с британскими журналистами, сообщила газета The Guardian .

Территориальные уступки он назвал силовым разделением земель и принуждением. Такая сделка, по мнению Зеленского, чревата возобновлением конфликта в будущем.

«Если конфликт закончится несправедливо, то это будет лишь вопросом времени, когда люди попытаются добиться справедливости», — сказал он.

Президент предупредил, что примет прекращение огня только при наличии надежных гарантий безопасности. По его мнению, в обратном случае Россия возобновит боевые действия.

Зеленский встретился с журналистами перед отъездом из Лондона и говорил исключительно по-украински. Он нахамил американскому сенатору Линдси Грэму и согласился уйти в отставку только в обмен на членство Украины в НАТО.