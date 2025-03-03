Президент Украины Владимир Зеленский после скандала в Белом не стал общаться на английском языке с журналистами в ходе пресс-конференции в Лондоне. Об этом сообщила журналист телеканала Sky News Ялда Хаким.

«Интересно, что [в Лондоне] он говорил только на украинском», — сказала она.

При этом глава киевского режима на встрече с президентом США Дональдом Трампом общался на английском языке без переводчика.

Репортер отметила, что Зеленский на просьбу сказать несколько слов по-английски ответил, что ему предпочтительнее говорить на украинском. Хаким предположила, что украинский лидер хотел убедиться в том, что его слова не вырвут из контекста.

Телеканал опубликовал видеофрагмент с пресс-конференции, когда журналистка задала Зеленскому вопросу, а тот слушал ее в наушниках-переводчиках.

Издание также отметило, что Хаким спросила Зеленского о призывах уйти в отставку с поста президента Украины, на что он ответил, что может это сделать, если его стране предоставят членство в НАТО.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер предложили объявить месячное перемирие на Украине, охватывающее ситуацию в воздухе, на море и земле, в частности, энергоинфраструктуру страны.