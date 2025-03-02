США снова возложили гарантии безопасности для Украины на Евросоюз

Уолц: Украина не указала уступки, на которые готова ради мира

Переговоры с представителями Украины не дали понимания, на какие уступки готовы пойти власти страны ради прекращения боевых действий. Об этом в интервью CNN заявил советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц.

Он подчеркнул, что во время целого ряда встреч не добился никакой конкретики от украинской делегации.

«Очевидно, что они должны рассмотреть какие-то территориальные уступки», — заявил Уолц.

Советник президента США добавил, что ждет ответных шагов со стороны России, с которой сейчас продолжается диалог по вопросам урегулирования, а также взаимного возобновления работы дипмиссий.

«Если мы намерены двигаться вперед в переговорах, то наши посольства должны быть работоспособны», — пояснил он.

Представитель Белого дома отметил, что основная работа по гарантиям безопасности и обеспечения обороны Украины ляжет на страны Евросоюза в рамках укрепления собственных вооруженных сил.

Уолц добавил, что ему известно о переговорах Великобритании и Франции по введению на Украину войск для обеспечения сохранения мира, но пока вести подобные беседы рано, для начала надо добиться диалога между конфликтующими сторонами, чем сейчас и занимаются США.

«Мы ведем обе стороны к столу переговоров, и все же люди пытаются поставить телегу впереди лошади», — заявил он.

Подводя итог, советник президента США по национальной безопасности подчеркнул, что пока ясной во всей ситуации осталась одна вещь: членом НАТО Украина не станет.

Устроенная украинским лидером Владимиром Зеленским перепалка с американским президентом Дональдом Трампом стала попыткой помешать урегулированию конфликта. С таким заявлением выступил государственный секретарь США Марко Рубио. Он подчеркнул, что администрация Соединенных Штатов не отказалась от идеи усадить стороны за стол переговоров, но Зеленский воспротивился прекращению боевых действий.