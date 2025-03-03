Зеленский нахамил сенатору из США

Американский сенатор Линдси Грэм не имеет права говорить о смене власти на Украине, так как не является ее гражданином. Президент Владимир Зеленский на встрече с журналистами в Великобритании ответил политику на призыв к отставке, сообщил Sky News .

«Президента Украины придется выбирать не в доме Линдси Грэма, а на Украине», — сказал он.

Зеленский предложил сенатору гражданство Украины. В этом случае голос Грэма наберет вес для того, чтобы к нему прислушаться. Он предупредил, что одних только выборов мало для того, чтобы сменить президента, ведь нужно еще помешать ему снова в них участвовать.

На встрече с журналистами Зеленский говорил только по-украински, хотя до поездки в Лондон общался с президентом США Дональдом Трампом без переводчика. Он согласился сложить полномочия лишь в обмен на членство Украины в НАТО.