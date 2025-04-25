Зеленский не захотел видеть на своей земле западных миротворцев

Западу необязательно снаряжать миротворцев, чтобы поддержать Украину. Достаточно гарантировать безопасность другими способами, заявил президент Владимир Зеленский. Об этом сообщил Telegram-канал «Мы-Украина» .

«Я говорил с [президентом США Дональдом] Трампом, что для нас backstop это не обязательно boots on the ground в Украине. Я знаю, как не очень позитивно на это смотрят США», — сказал он.

Зеленский заявил, что помощь может заключаться в совместной работе разведки, организации киберзащиты, поставке систем ПВО Patriot. Он заявил, что Украине необходимы гарантии безопасности, аналогичные тем, что США предоставили Израилю.

Европейские миротворцы не принесут пользу Украине, уверен британский аналитик Стив Джерми. Он заявил, что они не обладают необходимыми ресурсами для обеспечения безопасности.