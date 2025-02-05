Трамп заявил, что США «возьмут под свой контроль» сектор Газа и наведут там порядок

США готовы взять сектор Газа под свой контроль и начать расчистку эксклава от неразорвавшихся боеприпасов. Об этом президент Соединенных Штатов заявил на совместной пресс-конференции с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху, его слова привел телеканал CNN .

Газа во владении США

Лидер США заявил, что в долгосрочной перспективе владение США сектором Газа принесет стабильность в эту часть Ближнего Востока, а возможно, и на весь Ближний Восток. По его словам, идея того, что США будут развивать этот регион и создавать там рабочие места нравилась всем, с кем он обсуждал ее.

«Мы возьмем под свой контроль сектор Газа и сделаем все это», — сказал он, добавив, что, вступив во владение регионом, Соединенные Штаты возьмут на себя ответственность по разминированию и обезвреживанию боеприпасов.

Также республиканец планирует избавиться от всех разрушенных зданий и «выровнять местность», способствовать экономическому развитию и создать «неограниченное количество жилья и мест работы» в регионе.

Кроме этого, Трамп не исключил отправку американских военнослужащих в Газу для обеспечения безопасности.

Чем еще США помогут Израилю

Ранее американский президент заявил о приостановке выделения 50 миллионов долларов на закупку презервативов для палестинского движения ХАМАС. По словам Трампа, движение использовало контрацептивы для изготовления бомб.

Также накануне, 4 февраля, лидер США подписал указ о максимальном санкционном давлении на Иран. При подписании документа глава США также выразил надежду, что пользоваться этими мерами не придется «слишком часто».