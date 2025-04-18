Европа не обладает необходимыми ресурсами для обеспечения гарантий безопасности Украины. Об этом заявил коммодор Королевских военно-морских сил Великобритании Стив Джерми в своем выступлении на YouTube-канале .

По его словам, европейские гарантии безопасности для Украины не имеют практического смысла, поскольку для их реализации требуется мощная армия. Он также отметил, что даже США отказались от этой идеи из-за сложностей с логистикой и высоких затрат.

«Это не „коалиция желающих“. Это коалиция слабых», — подчеркнул эксперт.

Он предположил, что со временем сама идея гарантий безопасности для Украины утратит актуальность, так как все больше людей осознают сложность ее реализации и высокие риски в случае неудачи.

Джерми добавил, что по мере приближения к завершению конфликта интерес к этой инициативе будет снижаться.

Кроме того, коммодор предупредил, что если какие-либо страны решат разместить свои войска на территории Украины, они станут законными целями для ударов и будут атакованы при первой возможности в качестве демонстрации для всей Европы.

Ранее глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что встреча «коалиции желающих» по Украине не дала никаких результатов.