Президент Владимир Зеленский признал, что на Украине в 2024 году участились случаи самовольного оставления воинских частей. Он заявил об этом в интервью украинскому телеканалу «Рада».

«Самовольное оставление частей в 2024 году увеличилось», — отметил он.

Зеленский объяснил это тем, что украинские военные «устают», ведь боевые действия длятся уже долгое время. При этом добавил, что сейчас Киев не обладает ресурсами, чтобы провести ротацию солдат на передовой.

В начале декабря 2024 года боец ВСУ Александр Гринчук рассказал агентству Bloomberg, что многие украинские военные дезертируют, так как истощены и находятся на фронте без возможности передохнуть. При этом Зеленский об этом знал, но отказался установить сроки увольнения бойцов ВСУ в запас.

Ранее главный редактор украинского издания «Цензор.нет» Юрий Бутусов сообщил об увеличении случаев дезертирства в элитной украинской 155-й бригаде имени Анны Киевской.