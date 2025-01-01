Украинская 155-я бригада имени Анны Киевской несет значительные потери, также возросли случаи дезертирства. Об этом сообщил главный редактор украинского издания «Цензор.нет» Юрий Бутусов на своей странице в Facebook*.

«Формирование 155-й бригады с первых дней было сплошным организационным хаосом буквально во всех компонентах», — написал он.

По словам Бутусова, украинские солдаты самовольно покидали часть с самого начала формирования. К моменту отправки бригады на тренировку во Францию руководство ВСУ зафиксировало 935 случаев дезертирства. Также на обучение послали не подготовленных бойцов, а «толпу людей, только что одетых в военную форму».

По его мнению, президент Украины Владимир Зеленский не контролировал исполнение своих обещаний, которые он дал президенту Франции Эммануэлю Макрону. Министр обороны Украины Рустем Умеров не обращал никакого внимания на подготовку 155-й бригады.

Бутусов обвинил военное руководство Украины в том, что оно обратило внимание на реальную боеспособность бригады только, когда она оказалась на поле боя.

В декабре стало известно, что из 155-й бригады дезертировала почти тысяча человек. Это произошло сразу после прибытия на боевые позиции.

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