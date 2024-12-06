Многие военнослужащие армии Украины истощены, поэтому вынужденно прибегают к самовольному оставлению части. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на украинского военного Александра Гринчука.

Журналисты отметили, что киевский режим стремится избежать массового призыва, который дестабилизирует уставшее от боевых действий население и подорвет экономику.

В результате этого войска находятся на фронте без возможности передохнуть, а для их замены не хватает новых военных. Президенту Украины Владимиру Зеленскому известно об этой проблеме, но он отказался устанавливать сроки увольнения военнослужащих в запас.

Поэтому многие задумались о том, зачем рисковать жизнью, а дезертирство стало единственным шансом восстановить силы и заняться своей семейной жизнью.

«Усталость свою роль играет. Есть также личные обстоятельства, когда, например, жена у солдата рожает. Или потому что возглавить взвод больше некому, а командир не предоставляет отпуск», — сказал Гринчук.

Ранее стало известно, что дезертир ВСУ полтора года скрывался в Северодонецке и получил паспорт России.