Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, какому участку фронта в Донбассе ВСУ сейчас уделяют первостепенное значение. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале .

Украинский лидер сообщил, что заслушал несколько докладов главнокомандующего ВСУ Александра Сырского о ситуации на поле боя. По его словам, первоочередное внимание они всегда уделяют направлениям в Донбассе. Зеленский отметил, что именно там больше всего русских штурмов. Он также призвал западных союзников «убрать барьеры», мешающие ВСУ ослаблять российские позиции на этих направлениях.

«Дальнобойность для ВСУ — это ответ на все наиболее важные, на все наиболее стратегические вопросы этого противостояния», — подчеркнул Зеленский.

При этом украинский президент никак не упомянул атаку ВСУ на Курскую область.

Ранее в США призвали Россию окончательно денацифицировать Украину, а также изгнать с ее территории натовцев. Свое мнение высказал также ирландский журналист Чей Боуз, назвавший «идиотским решением» украинское вторжение в Курскую область.