Американский комик, радиоведущий и активист Ренди Кредико заявил, что России необходимо завершить денацификацию Украины и выставить НАТО прочь. Об этом он написал в соцсети X.

«России не следует вести переговоры с террористами. Они должны денацифицировать <…> Украину и отправить НАТО паковаться», — заявил он.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский потребовал, чтобы депутаты Верховной рады срочно рассмотрели законопроект о предоставлении гражданства иностранным наемникам в рядах ВСУ.

До этого американский разведчик в отставке Скотт Риттер сообщил, что на Западе все чаще стали обсуждать необходимость замены Зеленского на посту главы Украины. По его словам, на это повлияли коррупция в стране, поражения ВСУ в российском приграничье и уничтожение армией РФ нового западного оружия в Курской области.

Кроме того, Риттер предсказал жесткий ответ Москвы на вторжение украинской армии в Курскую область, в результате которого Киев лишится Сумской области и четырех городов. Переговоров не будет, конфликт закончится на условиях России.