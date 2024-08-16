«Идиотское решение». На Западе предсказали последствия атаки ВСУ на Курскую область

Боуз: решение Зеленского по Курской области отдалило переговоры Украины и РФ

Фото: РИА «Новости»

Украинское вторжение в Курскую область фактически отодвинуло перспективы проведения мирных переговоров между Россией и Украиной. Об этом заявил в соцсети X ирландский журналист Чей Боуз.

«Украинская атака на мирных курских граждан ужесточила отношение к Киеву в России. Это идиотское решение [президента Владимира] Зеленского и его кураторов из НАТО отодвинуло мирные переговоры дальше, чем когда-либо с начала конфликта», — написал он.

Журналист добавил, что советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк заблуждается, полагая, что атакой на приграничные территории России Киев сможет улучшить свои позиции на возможных переговорах. Боуз подчеркнул, что «теперь русские не настроены разговаривать».

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что ВСУ впервые 16 августа ударили по гражданской инфраструктуре Курской области натовскими ракетами. По ее словам, вероятно, были задействованы РСЗО HIMARS.

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