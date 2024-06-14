Зеленский назвал мирное предложение Путина по Украине «ультиматумом»

Официальный сайт президента Украины
Фото: Официальный сайт президента Украины

Предложение президента Владимира Путина о прекращении огня является «ультиматумом, которому нельзя доверять». Такое заявление сделал Владимир Зеленский, сообщило агентство Reuters.

«Это ультиматумные послания, которые ничем не отличаются от посланий прошлого», — заявил он.

По мнению Зеленского, Путин не остановит спецоперацию, даже если все условия будут выполнены.

Президент России предложил Украине мирно урегулировать конфликт при условиях нейтрального, внеблокового и безъядерного статуса республики, а также ее демилитаризации и денацификации, сообщил RT. Но получил очередной отказ.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс продолжит оказывать военную поддержку ВСУ. В этом он видит «мир».

Как ранее отметил Путин, эгоизм и высокомерие Запада ведут к точке невозврата. Одержимость некоторых стран может привести к трагедии.

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