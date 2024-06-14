Путин: мир подошел недопустимо близко к точке невозврата

Мир оказался совсем близко от точки невозврата. Такое заявление сделал президент Владимир Путин на встрече с руководством министерства иностранных дел.

«В конечном счете эгоизм и высокомерие западных государств привели к нынешнему крайне опасному состоянию дел. Мы подошли недопустимо близко к точке невозврата», — сказал он.

Призывы нанести стратегическое поражение России президент назвал запредельным авантюризмом иностранных политиков. Запад стал одержим верой в собственную безнаказанность и исключительность, сообщили «Известия».

Российский президент сделал новое мирное предложение по украинскому конфликту, напомнил RT. Среди условий: нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус для республики, ее демилитаризация и денацификация.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что не считает предложение Путина по Украине мирным. Североатлантический альянс и дальше будет оказывать военную поддержку Украине.