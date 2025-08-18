Депутат Дмитрук: Зеленский боится ареста в США, если не примет условия мира

Президенту Украины Владимиру Зеленскому в США грозит арест и несколько пожизненных сроков. Об этом заявил депутат Верховной рады Артем Дмитрук в Telegram-канале .

По его мнению, Зеленский поедет на переговоры в Вашингтон не один, а в сопровождении европейских лидеров, не только оттого, что неспособен самостоятельно принимать решения. Президент опасается ареста и нескольких пожизненных сроков в случае отказа от сделки. Дмитрук добавил, что для преследования есть законные основания.

«Именно поэтому он держится за свой коллектив „желающих“, надеясь, что они прикроют его и не дадут спецслужбам США сделать свою работу», — сказал он.

Депутат заявил, что сам факт визита европейских лидеров с террористом-Зеленским в США пугает. Они едут не ради мирного урегулирования, а чтобы уговорить американского президента Дональда Трампа продолжить боевые действия.

На Украине и в Европе опасаются, что на встрече Зеленского с Трампом повторится февральская перепалка. После саммита на Аляске отношение президента США к Украине изменилось.